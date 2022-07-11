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Adana'da sır olay! Çürümüş ceset bulunmuştu, kimliği belli oldu

11.07.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da tarlaları sulamak için toprağın altından geçen kapalı devre sulama sistemi borusunun tıkanması üzerine yapılan incelemede çürümüş erkek cesedi ile karşılaşılmıştı. Cesedin geçen ay kaybolan 26 yaşındaki Alican Eren'e ait olduğu ortaya çıktı. Otopsisinde herhangi bir dış müdahale olmadığı saptanan Eren'in cenazesi, yakınları tarafından alınıp toprağa verildi.

Adana'da sır olay! Çürümüş ceset bulunmuştu, kimliği belli oldu

Olay, Adana Yüreğir'de meydana geldi. Tarlaları sulamak için kullanılan sulama sistemi borusunun tıkanması üzerine yapılan incelemede bir kişinin çürümüş cesedi bulundu. Bulunan cesedin geçen ay kaybolan 26 yaşındaki Alican Eren'e ait olduğu ortaya çıkarken otopside herhangi bir dış müdahale olmadığı saptandı.

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ÇÜRÜMÜŞ CESET BULUNDU

Olay, 6 Temmuz'da saat 09.30 sıralarında Güzelevler Mahallesi'ndeki mısır tarlasında meydana geldi. Tarlalarını sulamak isteyen çiftçiler, toprağın altından geçen kapalı devre sulama sistemi borusunun tıkandığını fark etti. Durum Sulama Birliği'ne bildirildi, kanaldan boruya giden su kesildi. Daha sonra az miktarda suyun bulunduğu boruya giren bir görevli, çürümüş erkek cesedi ile karşılaştı. İhbarla bölgeye dalgıçların da bulunduğu polis ekipleri gönderildi. Boruya giren ekipler, cesedi iple güçlükle çıkardı.

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CESETİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

İncelemenin ardından ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis de hakkında kayıp ihbarı bulunan kişileri incelemeye aldı. Cesedin 26 Haziran'da evden ayrıldıktan sonra hakkında haber alınamayan Alican Eren'e ait olduğu belirlendi. Otopsisinde herhangi bir dış müdahale olmadığı saptanan Eren'in cenazesi, yakınları tarafından alınıp, toprağa verildi.

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Kaynak: DHA

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