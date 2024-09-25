Adana'da sıradan bir gün: Cips paketinden silah çıktı!

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Belediyeevleri Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Bulvarı'ndaki bir tekel bayide ruhsatsız silah olduğu bilgisine ulaştı.

CİPS PAKETİNDE SİLAH

Ekipler bunun üzerine söz konusu iş yerine baskın yaptı. Yapılan aramada polis cips poşetinin içine zulalanmış ruhsatsız tabanca, rafların içerisinde ruhsatsız pompalı tüfek ve 159 mermi ele geçirdi.

Olayla ilgili iş yerinin sorumlusu Hasan S. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin kasten yaralamadan 6 suç kaydığı olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır