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Adana'da site sakini kapıcıyı silahla vurdu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 10:09 | Son Güncelleme

Adana'da site sakini ile kapıcı arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada site sakini, kapıcıyı silahla vurarak yaraladı. Kapıcı hastanede tedavi altına alınırken site sakini çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi'ndeki bir sitede daire sakinlerinden Caner Ş. (27), henüz belirlenemeyen nedenle kapıcı Rıdvan Uçar (31) ile tartıştı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, taraflar, diğer site sakinlerinin araya girmesiyle ayrıldı.

SİLAHLA ATEŞ ETTİ

Bir süre sonra Caner Ş, tabancayla olay yerine dönüp kendisine engel olmak isteyen site sakinlerine silah doğrultarak uzaklaşmalarını sağladıktan sonra Uçar'a ateş etti.

Ağır yaralanan Uçar, 112 Acil Servis ekibince Seyhan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

TUTUKLANDI

Polis ekiplerince gözaltına alınan Caner Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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adana Kapıcı kavga silah site tartışma yaralama

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laaa olm manyak mısınız siz yaaaa
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