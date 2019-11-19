HABER

Adana’da şok asayiş uygulaması! Toplamda 18 bin TL ceza kesildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 00:26 | Son Güncelleme

Adana’da 288 polisin katılımıyla şok asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğünce, Çukurova İlçesi’nde 288 polisin katılımıyla 10 noktada şok asayiş uygulaması düzelendi. Düzenlenen uygulamada 3 bin 125 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulandı.

2 araç trafikten men edildi, 29 araca 18 bin 300 TL para cezası kesildi. Çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yapılan uygulamada yakalandı.

Uygulamada polisler araçlarda yaptığı aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 2 adet şarjör ile 23 adet dolu fişek, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 3 adet kurusıkı tabanca, kesici ve delici alet ile 25 gram esrar maddesi ele geçirdi. (İHA)

Bu kente gelen hem kültürel geziye hem yemeğe doyuyor Bu kente gelen hem kültürel geziye hem yemeğe doyuyor
Kundaklama anı güvenlik kamerasına yansıdıKundaklama anı güvenlik kamerasına yansıdı
Ailesi ile tartışıp, 4'üncü kattan atlayan üniversiteli öldüAilesi ile tartışıp, 4'üncü kattan atlayan üniversiteli öldü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana asayiş uygulaması

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den Pelin Gündeş Bakır için ihraç talebi

AK Parti'den Pelin Gündeş Bakır için ihraç talebi

Ankara'da hareketli dakikalar! Firar eden asker kendini vurdu

Ankara'da hareketli dakikalar! Firar eden asker kendini vurdu

Süper Lig'de Talisca bombası

Süper Lig'de Talisca bombası

130 bin çalışanı ilgilendiriyor! Pazarlık devam ediyor

130 bin çalışanı ilgilendiriyor! Pazarlık devam ediyor

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kır bahçesindeki yangın hasara yolaçtı

Kır bahçesindeki yangın hasara yolaçtı

Mahallenin elektriği kesildi! Konya'da korku dolu dakikalar!

Mahallenin elektriği kesildi! Korku dolu dakikalar!

Samsun’da otomobil ağaca çarptı: Yaralılar var

Samsun’da otomobil ağaca çarptı: Yaralılar var

Samsun'da feci kaza! Bir kişi hayatını kaybetti

Samsun'da feci kaza! Bir kişi hayatını kaybetti

Pompeo: ABD'ye göre Batı Şeria'daki yerleşimler artık hukuka aykırı değil

ABD'den skandal açıklama! Meşrulaştırdılar!

18 Kasım 2019 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! İşte On Numara şanslı rakamları

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.