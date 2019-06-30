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Adana'da sokağa el yapımı patlayıcı atıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 06:07 | Son Güncelleme

Adana'nın Seyhan ilçesinde sokağa el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı. EYP parçaları detaylı inceleme için polis merkezine götürüldü.

Adana'da sokağa el yapımı patlayıcı atıldı

Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde patlama sesi duyanlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu çok sayıda ekip sevk edildi.

Sokak giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemi alan ekipler inceleme yaptı. Etrafa savrulan plastik parçaları inceleyen ekipler, patlamanın el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığını tespit etti.

EYP parçaları detaylı inceleme için polis merkezine götürüldü. AA'nın haberine göre; görgü tanıkları , ses üzerine dışarıya çıktıklarını, sokaktan dumanların yükseldiğini gördüklerini anlattı.

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adana Seyhan eyp

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