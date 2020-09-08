Adana'da sokak çeteleri çatıştı! 1 kişi öldü, 5 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, olay 3 Eylül günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede sokak çetesi kuran iki grup birbirine hakimiyet kurmak için bir süre önce kavga etti. Ancak daha sonra iki grup barıştı.

ÇETE LİDERLERİ KARŞI KARŞIYA GELDİ

Bu barış 3 Eylül günü grup liderlerinin telefonda konuşup birbirine sokakta randevu vermesi üzerine tekrar bozuldu. Sokakta buluşan iki grup mahalleye kimin hakim olacağını görüştü. Ancak bir anlaşma çıkmayınca iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

HAYATINI KAYBETTİ

Otomatik tabancanın da kullandığı olayda Rohat Kardeş (20) kafasından vuruldu. Ağır yaralanan Kardaş Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı ancak geçtiğimiz Pazar günü hayatını kaybetti.

POLİS OPERASYON DÜZENLEDİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri olaydan sonra kavgaya karıştığı ve silah kullandığı öne sürülen Dilyan Ö. (19), Umut T. (18), Uğur M. (23), Ramazan K. (20), Hüseyin M. (18) ve bunların kaçmasına yardım ettiği ileri sürülen Şehmuz Y. (21) ve Ömer S. (18) ile ölen Rohat Kardaş’ın kavgaya karışan arkadaşları Mehmet A. (20), Hüseyin T. (18), Mahmut S. (21) ve Mehmet Şerif D.’yi (33) gözaltına aldı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 1 otomatik tabanca, 5 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi.