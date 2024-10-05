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  4. Adana'da sokak kavgası izlemek isteyen kadınlar, silah sesini duyunca çığlık çığlığa kaçtılar

Adana'da sokak kavgası izlemek isteyen kadınlar, silah sesini duyunca çığlık çığlığa kaçtılar

05.10.2024 13:39
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Melih Yılmaz Melih Yılmaz
05.10.2024 13:39
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Adana'da yaşandığı belirtilen bir olay sosyal medyada gündem oldu. Trafikte seyir halinde olan iki kadın sokak kavgasını görünce durup izlemek istedi. Aracı kullanan kadını durdurup olayı izlemek isteyen diğer kadın, silah seslerini duyunca bir anda çığlık atmaya başladı ve arkadaşına oradan uzaklaşmasını söyledi. O anlar 'Adana'da sıradan bir gün' açıklaması ile sosyal medyada paylaşıldı.

Olay, Adana'da meydana geldi. Seyir halindeki aracın içinde bulunan iki kadın, sokak ortasında yaşanan kavgayı izlemek için olay yerinde durmak istedi.

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MAHALLE ARASINDA 20 KİŞİLİK GRUP KAVGA ETTİ

Kadın o anları kayıt altına alırken, görüntülerde mahalle arasında yaklaşık 20 kişilik bir grubun kavga ettiği görüldü.

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SİLAH SESLERİ YÜKSELDİ

Kavgayı izlemek isteyen kadın, aracı kullanan arkadaşına, "Burada dur" derken, bir anda art arda silah sesleri gelmeye başladı.

"ASLI BAS"

Kavgayı izlemek isteyen kadın silah seslerini duyunca çığlık çığlığa olay yerinden kaçmak istedi ve arkadaşına "Aslı bas, aslı bas, inanamıyorum" dedi.

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'ADANA'DA SIRADAN BİR GÜN'

İki kadının çektiği bu görüntüler ise 'Adana'da sıradan bir gün' açıklaması ile sosyal medyada paylaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Adana silah
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