Adana'da sokak kavgası izlemek isteyen kadınlar, silah sesini duyunca çığlık çığlığa kaçtılar

Olay, Adana'da meydana geldi. Seyir halindeki aracın içinde bulunan iki kadın, sokak ortasında yaşanan kavgayı izlemek için olay yerinde durmak istedi.
Kadın o anları kayıt altına alırken, görüntülerde mahalle arasında yaklaşık 20 kişilik bir grubun kavga ettiği görüldü.
Kavgayı izlemek isteyen kadın, aracı kullanan arkadaşına, "Burada dur" derken, bir anda art arda silah sesleri gelmeye başladı.
Kavgayı izlemek isteyen kadın silah seslerini duyunca çığlık çığlığa olay yerinden kaçmak istedi ve arkadaşına "Aslı bas, aslı bas, inanamıyorum" dedi.
İki kadının çektiği bu görüntüler ise 'Adana'da sıradan bir gün' açıklaması ile sosyal medyada paylaşıldı.