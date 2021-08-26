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  4. Adana'da sokak köpeklerinin saldırdığı bisikletli çocuk, yola fırlayınca aracın altında kaldı

Adana'da sokak köpeklerinin saldırdığı bisikletli çocuk, yola fırlayınca aracın altında kaldı

26.08.2021 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da bisikletiyle kaldırımda giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayınca kaçmak için birden yola fırlayan çocuk, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Dehşet veren anlar saniye saniye görüntülere yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, 21 Ağustos günü 2000 Evler Mahallesi Öğretmenler Bulvarı üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, 13 yaşındaki Arda Doruk Derin, bisikletiyle kaldırımda giderken bölgede sürü halinde başıboş gezen sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Derin, köpeklerden korkup kaçarken bisikleti ile bulvara fırladı. Bu sırada toplu taşıma aracı çocuğa çarpmaktan son anda kurtulurken, yan şeritten gelen bir başka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle fırlayan çocuk, refüjün kenarına düşerek ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü M.B. hemen aracını sağa çekip çocuğun yardıma koştu. Kazayı gören diğer vatandaşlar da sağlık ekiplerine haber verdi. Derin, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak bir gün sonra hayatını kaybetti. Kazadan sonra gözaltına alınan otomobil sürücüsü, kusurlu bulunmadığı için ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Derin’in cenazesi ise yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından Kabasakal Mezarlığında defnedildi.

BABASI ÇİFTE ACI YAŞADI

Kazadan hayatını kaybeden çocuğun babası Mehmet Derin’in bu olaydan iki hafta önce de babasının kaybettiği öğrenildi. Derin, çocuğunu da kazada kaybedince iki hafta arayla hem baba hem evlat acısı yaşadı.

"BU İLK OLAY DEĞİL"

Bu arada kazayı gören Mehmet Şaşmaz ise, çocuğun sokak köpeklerinden kaçmak isterken aracın altında kalıp can verdiğini söyleyerek, “Burada sokak köpeklerinden kaynaklanan ilk olay değil. Daha önce de bir kişi bu köpekler saldırdığı için ayağını kırmıştı. Burada köpeklerden herkes şikayetçi, köpekler herkese saldırıyor. Burada sürü halinde geziyorlar. 15-20 tane köpek var. Mahalleli ve esnaf şikayetçi oluyor ancak hiçbir şey olmuyor” dedi.

Öte yandan çocuğun ölümüne neden olan köpekler bulvar kenarındaki boş arazide görüntülendi. Köpeklerin özellikle yayalara, bisikletli ve motosikletli kişilere saldırmaya devam ettiği bildirildi.

(İHA)

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