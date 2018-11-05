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Adana'da sokak ortasında çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 15:38 | Son Güncelleme

Adana'da iki grup arasında alacak meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada, 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı.

Adana'da sokak ortasında çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

Olay, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde bulunan Yeni Metal Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında bir emlak satışı yüzünden alacak meselesi oluşan iki grup arasında sopalı kavga çıktı.

BAŞINDAN VURULDU

Kavganın büyümesi üzerine, taraflar birbirlerine tabanca ile ateş açtı. Bu sırada iş yeri sahibi Muhittin Bozca'nın yanında çalışan Mehmet Akif Yıldız (26) başından vurularak yaşamını yitirdi.

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ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ

Çatışmada çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi ise kendi imkanlarıyla yakındaki hastanelere gitti. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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Polis, bölgede yaptığı incelemede 30'a yakın boş kovan buldu. Ayrıca, çevredeki iş yerlerine çok sayıda merminni isabet ettiği belirlendi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
adana çatışma silah polis

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