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  4. Adana'da sokak ortasında cinayet! Serdar ile Umut kardeşler vurularak öldürüldü…

Adana'da sokak ortasında cinayet! Serdar ile Umut kardeşler vurularak öldürüldü…

16.01.2025 07:33
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Adana'da iki grup arasındaki silahlı kavgada 2 kardeş hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Merkez Sarıçam ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde iki grup arasında silahlı kavga sonrası ortalık adeta kan gölüne döndü. Polis ekipleri kaçan şüphelilerin peşine düşerken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Adana'da sokak ortasında cinayet! Serdar ile Umut kardeşler vurularak öldürüldü…

Adana'da, sokakta başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serdar ile Umut Akipa kardeşler silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayda kurşunların isabet ettiği bir kişi de yaralanırken polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sokak ortasında iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Serdar Akipa ile Umut Akipa kardeşlere tabancayla ateş açıldı. Kurşunların isabet ettiği Akipa kardeşler ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yere yığılırken şüpheliler olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Serdar ile Umut Akipa'nın hayatını kaybettiğini belirlerken, ismi öğrenilemeyen kişiyi ise ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırdı.

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Akipa kardeşlerin cansız bedenleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Hastanede tedaviye alınan yaralının ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Polis, olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için başlatılan soruşturmaya, çok yönlü olarak devam ediyor. (İHA)Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana kardeş silahlı kavga
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