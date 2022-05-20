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Adana'da sokak ortasında silahlı çatışma: 1 ölü

20.05.2022 02:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da iki grup arasında sokak ortasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı çatışmada, başından vurulan Mesut Toprak hayatını kaybetti.

Adana'da sokak ortasında silahlı çatışma: 1 ölü

Adana'daki olay dün gece saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

KURŞUNLAR HAVADA UÇUŞTU

Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Mesut Toprak ve karşı taraftaki kişi ve kişiler birbirlerine tabanca ile defalarca ateş açtı.

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Açılan ateş sonucunda Mesut Toprak kafasından vuruldu. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kafasından vurulan Mesut Toprak’ın öldüğü belirledi. Mesut Toprak’ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Polis olay yerinde çok sayıda farklı çaplarda boş kovan ve Mesut Toprak ait olduğu değerlendirilen tabanca buldu. Boş kovanlarda delil çalışması yapıldı.

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Olayı gerçekleştiren kişi ve kişilerin kimliği tespit etme çalışmaları devam ediyor. (İHA)

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Adana
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