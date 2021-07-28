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Adana'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

28.07.2021 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da sokak ortasında kimliği belirsiz kişilerin tabancalı saldırısına uğrayan iki arkadaştan Fevzi Atmaca (22) başından vurularak hayatını kaybetti, Halil Doğan (22) ise karnına isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

Adana'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, saat 01.00 sırlarında merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi Çukurova Caddesi'nde meydana geldi. Tost yaptırıp evlerinin yakınındaki marketin önüne gelen Fevzi Atmaca ve arkadaşı Halil Doğan, yemeklerini yiyemeden yanlarına yanaşan ve plakası alınamayan hafif ticari araçtaki kimliği belirsiz kişilerin tabancalı saldırısına uğradı. Şüphelilerin ateşlediği tabancadan çıkan kurşunlardan biri Atmaca'nın başına, diğeri ise Doğan'ın karnına isabet etti.

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ARAÇLA KAÇTILAR

Saldırının ardından araçla ara sokaklara kaçan şüpheliler, izlerini kaybettirdi. Kanlar içinde yere yığılan yaralılar ise çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Başından yaralanan Atmaca, ameliyata alındığı hastanede hayatını kaybederken, tedavisi devam eden Doğan'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. İki arkadaşın yemek için yanlarına aldığı tostun ise daha bir ısırık bile alınamadan, markete ait dondurma dolabının üzerinde durduğu görüldü.

Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana silahlı saldırı
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