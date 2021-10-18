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  4. Adana'da şoke eden olay! Adres sorma bahanesiyle evleri soydular

Adana'da şoke eden olay! Adres sorma bahanesiyle evleri soydular

18.10.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’den Adana’ya gelip 9 ev ve 1 iş yerinden 350 bin lira değerinde altın ve 50 bin lira çalan iki kız kardeş yakalandı. Kardeşlerden biri tutuklandı, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Osmaniye’den gelip, girdikleri apartmanlardaki daireleri adres sorma bahanesiyle kontrol ettikten sonra hırsızlık yapan şebekenin çökertilmesi için çalışma başlattı.

LEVYE İLE EVLERE GİRMİŞLER

Şüphelilerin, kapısını çalıp kimsenin olmadığını anladıkları evlere levye yardımıyla girdikleri öğrenildi. Şüphelilerin bu yöntemle son bir haftada 9 ev ve 1 iş yerinden 350 bin TL değerinde ziynet eşyası, 50 bin TL çaldıkları belirlendi.

YAKALANDILAR

Şüphelilerin izini süren ekipler, Elvan Ç. (18) ile kardeşi M.Ç.’nin (15) kentten ayrılmak üzere otogara gittiğini belirledi. Polis, adım adım takip ettiği hırsız zanlısı abla ve kardeşini yakaladı. Emniyete götürülen Elvan Ç.’nin, ifadesinde, suçlamaları reddettiği ve hırsızlık olaylarını kendisinin gerçekleştirmediğini öne sürdüğü öğrenildi. Öte yandan Elvan Ç. ile yanındakilerin hırsızlık amaçlı bir apartmana girme anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Elvan Ç. tutuklanırken, kardeşi M.Ç. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana Osmaniye
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