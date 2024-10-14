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  4. Adana'da şoke eden olay! Annesini bıçaklayıp bastonla boğarak öldürdü

Adana'da şoke eden olay! Annesini bıçaklayıp bastonla boğarak öldürdü

14.10.2024 21:13
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Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde bir şahıs, eşine hakaret ettiğini öne sürdüğü annesini önce bıçaklayıp, ardından bastonla boğarak öldürdü. Sonra 112'yi arayıp annesini öldürdüğü ihbarında bulundu.

Adana'da şoke eden olay! Annesini bıçaklayıp bastonla boğarak öldürdü

İddiaya göre, Haceli A. (45) annesi Nimet Araz (75) ile eşine hakaret ettiği gerekçesiyle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

ANNESİNİ BIÇAKLAYIP BASTONLA BOĞARAK ÖLDÜRDÜ!

Cinnet getiren Haceli A., annesini bıçakladı. Bıçağın kırılması üzerine şahıs, yaralı annesini bastonla boğarak öldürdükten sonra 112'yi arayıp annesini öldürdüğü ihbarında bulundu.

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Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının öldüğünü belirlerken, polis şüpheliyi gözaltına aldı. Yaşlı kadının cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Çiftçilik yapan şüphelinin 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

(İHA)
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana
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