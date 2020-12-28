Adana'da sosyal mesafe kuralına uymayanlara torpilli şaka

Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Bulvarı üzerinde market işleten Ferdi Şen, geçen hafta dükkanının yanındaki sandalyelerde sosyal mesafesiz oturan 2 kişiyi mesafeli oturmaları konusunda uyardı. Bu uyarıları dikkate almayan kişileri ayırmak için bir şaka yapmayı düşünen Şen, torpil aldı. Aldığı torpili Şen, 2 kişinin arkasına gidip yakarak aralarına bıraktı. Torpilin patlaması sonucu ise 2 kişi yerinden fırladı. Bu anları kaydeden güvenlik kamerasındaki görüntüleri sosyal medyada paylaşan Şen, saatler içerisinde binlerce kez izlenip beğeni aldı.

Sosyal mesafesiz oturan kişiler ise Şen’i haklı bulup sandalyelerin arasındaki mesafeyi ayırdı.

"TARKAN VE KURT GİBİLERDİ"

İHA muhabirine konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ferdi Şen, “Adana’da vakalar aldı başını gidiyor. Burada oturan kişileri de birkaç defa sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardım. Hatta, ‘Kendinize acımıyorsunuz, bari ailelerinize acıyın’ dedim. Onlar da bana, ‘Biz ailemizi Gaziantep’e yolladık, rahatız’ dedi. Bu da benim tuhafıma gitti. Baktım hala Tarkan ve kurt gibi oturuyorlar. Bunlara şaka yapayım dedim ve torpil atıp uyardım” diye konuştu.