Adana'da Starbucks'a silahlı saldırı! Defalarca ateş açtı

Adana’da kahve zinciri Starbucks’a müşteriler içeride bulunduğu sırada pompalı tüfekle ateş açıldı. Olay, Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı’nda bulunan Starbucks’ta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi içeride oturan vatandaşlara “Filistin’de çocuklarının kanları akıyor burayı boşaltın" dedi.

DEFALARCA ATEŞ AÇTI!

Ardından şüpheli hedef gözetmeden iş yerine pompalı tüfekle defalarca ateş açtı.

O sırada içeride bulunan vatandaşlar, tuvaletlere ve kapalı olan alanlara saklandı.

Şüpheli şahıs daha sonra içeri girerek iş yerindeki tüm eşyaları dağıttı.

Bölgeden geçen sivil bir polis, hemen müdahale ederek şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Daha sonra çok sayıda poliste olay yerine geldi. İçeride bulunan müşteriler güvenli bir şekilde tahliye edildi.

(İHA)





