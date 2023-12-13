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  4. Adana'da Starbucks'a silahlı saldırı! Defalarca ateş açtı

Adana'da Starbucks'a silahlı saldırı! Defalarca ateş açtı

13.12.2023 22:34 | Son Güncelleme:
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Adana’da kahve zinciri Starbucks’a müşteriler içeride bulunduğu sırada gelen bir kişi, İddiaya göre “Filistin’de çocuklarının kanları akıyor burayı boşaltın" diye bağıran saldırgan daha sonra pompalı tüfekle defalarca ateş açtı. İş yerini de yerle eden bir eden saldırgan, tesadüfen bölgeden geçen sivil polis tarafından kıskıvrak yakaladı.

Adana'da Starbucks'a silahlı saldırı! Defalarca ateş açtı

Adana’da kahve zinciri Starbucks’a müşteriler içeride bulunduğu sırada pompalı tüfekle ateş açıldı. Olay, Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı’nda bulunan Starbucks’ta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi içeride oturan vatandaşlara “Filistin’de çocuklarının kanları akıyor burayı boşaltın" dedi.

DEFALARCA ATEŞ AÇTI!

Ardından şüpheli hedef gözetmeden iş yerine pompalı tüfekle defalarca ateş açtı.
O sırada içeride bulunan vatandaşlar, tuvaletlere ve kapalı olan alanlara saklandı.

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Şüpheli şahıs daha sonra içeri girerek iş yerindeki tüm eşyaları dağıttı.

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Bölgeden geçen sivil bir polis, hemen müdahale ederek şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Daha sonra çok sayıda poliste olay yerine geldi. İçeride bulunan müşteriler güvenli bir şekilde tahliye edildi.

(İHA)

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Starbucks Adana
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