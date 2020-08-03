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  4. Adana'da su kuyusunda can pazarı! 4 kişi hayatını kaybetti

Adana'da su kuyusunda can pazarı! 4 kişi hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2020 16:20 | Son Güncelleme

Adana Valisi Süleyman Elban "Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, su kuyusuna düşen bir kişi ile onu kurtarmak isteyen 3 kişi hayatını kaybetti" açıklamasında bulundu.

Adana'da su kuyusunda can pazarı! 4 kişi hayatını kaybetti

Adana Valisi Süleyman Elban "Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, su kuyusuna düşen bir kişi ile onu kurtarmak isteyen 3 kişi hayatını kaybetti" açıklamasında bulundu.

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AA

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