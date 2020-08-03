Adana'da su kuyusunda can pazarı! 4 kişi hayatını kaybetti

Adana Valisi S\u00fcleyman Elban "Adana'n\u0131n merkez \u00c7ukurova il\u00e7esinde, su kuyusuna d\u00fc\u015fen bir ki\u015fi ile onu kurtarmak isteyen 3 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti" a\u00e7\u0131klamas\u0131nda bulundu.\nDetaylar geliyor...\nAAG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Limitini kendin belirleyebildi\u011fin MaxiPara KartPolisin bayrak hassasiyeti b\u00fcy\u00fck takdir toplad\u0131YA\u015e kararlar\u0131 ile emekliye sevk edilen Zekai Aksakall\u0131 kimdir?
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