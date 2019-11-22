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Adana'da suç örgütü operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 09:53 | Son Güncelleme

Adana’da tehdit ile vatandaşların arazilerini alıp sahte belgelerle arazi sahipleri adına kredi çektikleri ileri sürülen 2’si kadın 12 kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri şafak vakti eş zamanlı 15 adrese 150 polisle baskın yaptı.

Polis baskında gözaltı kararı verilen 13 zanlıdan 12’sini gözaltına alarak sorgulanmak üzere emniyete getirdi. Gözaltına alınan 2’si kadın 12 zanlının Adana’nın Karataş ve Yüreğir ilçelerinde arazi sahiplerini tehdit ederek arazilerine el koyup ektikleri, ayrıca sahte belge düzenleyerek arazi sahipleri üzerine kredi çektikleri ileri sürüldü.

Olayla ilgili 1 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
adana suç örgütü operasyonu

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