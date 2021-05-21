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  4. Adana'da suç örgütüne şafak operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Adana'da suç örgütüne şafak operasyonu! Çok sayıda gözaltı

21.05.2021 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlenen şafak operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da suç örgütüne şafak operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte çıkar amaçlı kurulan bir suç örgütünün faaliyetlerini tespit etti. Örgüte üye oldukları öne sürülen şüphelilerin evlerini belirleyen ekipler, savcılığın yakalama kararı sonrası çok sayıda adrese şafak vakti operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı baskın yapan KOM ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

(DHA)

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Gözaltı Adana

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