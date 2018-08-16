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Adana'da sulama kanalı taştı, araçlar mahsur kaldı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 16.08.2018 09:56 | Son Güncelleme

Adana'nın Sarıçam ilçesinde sulama kanalının taşması sonucu çok sayıda araç mahsur kaldı.

Köprü altında mahsur kalan araçlar sahipleri ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Adana'da sulama kanalı taştı, araçlar mahsur kaldı

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Adana'nın Sarıçam ilçesi Balcalı Mahallesi Yeşil Bulvar'da Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalı henüz belirlenemeyen bir nedenle taştı.
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Otoban köprüsü altına dolan sular çok sayıda aracın mahsur kalmasına neden oldu.
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Bazı vatandaşlar mahsur kalan araçlarını kendi imkanlarıyla iterek sudan kurtardı.
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Diğer araçlar ise itfaiye yardımıyla çıkartıldı.
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Su birikintisi nedeniyle yol trafik ekipleri tarafından bir süre ulaşıma kapatıldı.
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adana Sarıçam sulama kanalı taşkınlık

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