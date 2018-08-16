Adana'da sulama kanalı taştı, araçlar mahsur kaldı

Köprü altında mahsur kalan araçlar sahipleri ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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Adana'nın Sarıçam ilçesi Balcalı Mahallesi Yeşil Bulvar'da Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalı henüz belirlenemeyen bir nedenle taştı.