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Adana'da sulama kanalına düşen çocuktan acı haber

23.06.2022 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da sulama kanalına düşerek kaybolan çocuktan acı haber geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen çocuğun cesedi İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri tarafından bulundu.

Adana'da sulama kanalına düşen çocuktan acı haber

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalına düşerek kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir çocuk, Akkapı Mahallesi yakınındaki sulama kanalına düştü.

Çocuğun akıntıya kapılarak kaybolduğunu görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ACI HABER GELDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, kanalda arama çalışması başlattı.

Çocuğun cansız bedenine suya düştüğü noktadan yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta ulaşıldı. Ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. (AA)

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Adana
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