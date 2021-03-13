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Adana'da sünnet düğününün ardından silahlı-bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

13.03.2021 21:33 | Son Güncelleme:
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Adana'da sünnet düğününün ardından silahlı-bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, sünnet düğünü sonrası 2 grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i polis 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akıncılar Mahallesi'ndeki bir sünnet düğününden ayrılan 2 grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede silah, bıçak ve sopa kullanılan kavgaya dönüştü.

Kavgada 2 kişi silahla yaralandı. Gruptakilere ait olduğu belirtilen 2 otomobil de sopa ve silahlarla zarar verilmesi nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sırasında, bir polis memuru da başına taş isabet etmesi sonucu yaralandı.

YARALILARDAN BİRİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Polis memuru ve kavgada yaralanan 2 kişi, bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Gürsoy Kaya, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kavganın, düğüne başka mahalleden gelen gruptaki bazı kişilerin silahla havaya ateş etmesi, karşı gruptakilerin buna tepki göstermesi sonucu çıktığı ileri sürüldü. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana silahlı saldırı

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