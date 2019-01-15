Adana'da tarım arazileri baraj suyu altında kaldı

Çukurova Bölgesi'ne düşen aşırı yağışlar nedeni ile Seyhan Barajı kapakları kontrollü olarak açıldı. Bunun üzerine barajdaki sular dereye ve nehir yatakları aracılığı ile Akdeniz’e doğru akarken yaşanan su baskını nedeniyle Tarsus-Tuzla- Karataş Karayolu ulaşıma kapandı.