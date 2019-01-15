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Adana'da tarım arazileri baraj suyu altında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 13:40 | Son Güncelleme

Adana’daki Seyhan Barajı’nın aşırı yağışlar nedeni ile kapaklarının açılması ile yaklaşık 30 bin dönüm ekili alan sular altında kalırken, mahsur kalan bir kamyonda iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

Çukurova Bölgesi'ne düşen aşırı yağışlar nedeni ile Seyhan Barajı kapakları kontrollü olarak açıldı. Bunun üzerine barajdaki sular dereye ve nehir yatakları aracılığı ile Akdeniz’e doğru akarken yaşanan su baskını nedeniyle Tarsus-Tuzla- Karataş Karayolu ulaşıma kapandı.

Adana'da tarım arazileri sular altında kaldı

Adana’ya bağlı Dervişler, Mürseloğlu, Karayusuflu, Salmanbeyli, Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Çöplü, Kefeli, Yaramış, Ağzıdelik ve Baltalı mahallelerinde yaklaşık 30 bin dönüm ekili alan sular altında kaldı.
9 mahalledeki tahıl ve sebze ekili alanlar tamamen sular altında kalırken, bir kamyon şoförü su altında kalan yoldan geçmeye çalıştı.
Bir kamyon da suyun içinde mahsur kaldı.
Bunun üzerine bölgeye getirilen iş makinesi ile kamyon olduğu yerden uzun uğraşlarla çıkarıldı.
Karayolları ekipleri ise su altında kalan yollara araç girişini engellemek için kavşaklara moloz döktü.
Bölgede özellikle tarım alanları hala su altında bulunuyor.
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Anahtar Kelimeler:
adana tarım arazisi seyhan barajı

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