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Adana'da tefeci operasyonu! Ekipler belirlenen 17 kişinin peşinde

03.08.2021 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, tefecilik yaptığı iddia edilen 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkarttı. Yapılan operasyon sonrası şüphelilerden bazıları gözaltına alındı.

Adana'da tefeci operasyonu! Ekipler belirlenen 17 kişinin peşinde

Adana'da Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro ekipleri, tefecilik suçuna karıştıkları ve 110 kişiyi mağdur edip 5 milyon 700 bin lira haksız kazanç sağladıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ŞAFAK VAKTİ OPERASYONU DÜZENLENDİ

Ekipler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 17 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenledi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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