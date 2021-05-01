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  4. Adana'da tepki çeken görüntü! Kamyonetin arkasına iple bağladıkları atı böyle koşturdular

Adana'da tepki çeken görüntü! Kamyonetin arkasına iple bağladıkları atı böyle koşturdular

01.05.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da iki kişinin bir atı kamyonetin arkasına iple bağlayıp kilometrelerce koşturması kameralara saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi’nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü ve yanındaki şahıs plakalı kamyonete bir atı boynundan iple bağladı.

KORNA ÇALANLARA ALDIRIŞ ETMEDİ

Yeşiloba Mahallesi’nden harekete başlayan kamyonet, yaklaşık 3 kilometre boyunca yoluna devam edip Öğretmenler Bulvarı’na geldi. Bulvarda diğer sürücülerin korna ile uyarı yapmasına rağmen bunu dikkate almayan sürücü, yoluna devam etti. Kilometrelerce atı bu şekilde götürmeye devam eden sürücü daha sonra gözden kayboldu. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi.

(İHA)

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Adana

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