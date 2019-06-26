Adana'da termometreler 42 dereceyi gördü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün anlık verilerine göre Adana’da hava sıcaklığı saat 13.30’da gölgede 39 derece ölçüldü. Kentteki parklarda bulunan termometreler ise güneş altında 42 dereceyi gösterdi.

AĞAÇ ALTLARINI TERCİH ETTİLER



Dışarıya çıkmak zorunda kalan ancak sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar da parklardaki ağaç gölgelerinde dinlendi. Sokakta çalışmak zorunda kalanlar ise aşırı sıcaklara aldırış etmeden işlerine devam etti.

SÜS HAVUZLARINDA SERİNLEDİLER



Sokak hayvanları parklardaki süs havuzlarında serinledi. Atık toplayıcı bir grup çocuğun da tehlikeli ve yasak olmasına rağmen süs havuzunda yüzerek serinlediği görüldü.

Kaynak: DHA



