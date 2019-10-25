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Adana'da terör operasyonu! 9 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 06:53 | Son Güncelleme

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da terör operasyonu! 9 gözaltı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu, örgüt adına eylem arayışında bulundukları ve bu amaçla keşif çalışması yaptıkları, örgüte eleman kazandırdığı ve örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu değerlendirilen 9 şüphelinin adresleri tespit edildi.

Ekipler, şafak vakti özel harekat polislerinin de desteğiyle şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi. Koç başıyla kapıları kırarak evlere giren ekipler, buralarda yaptıkları aramalarda bazı dijital materyallere el koydu.

Operasyonda gözaltına alınan biri Suriye uyruklu 9 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
adana DEAŞ terör operasyonu

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