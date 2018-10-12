Adana'da terör operasyonu! Bombalarla yakalandılar

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, 6-7 Ekim Kobani olayları ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılmasının yıldönümünde protesto düzenlemek isteyen örgüt yandaşlarına yönelik operasyon yaptı.
PET ŞİŞELER İÇİNE HAZIRLANMIŞ
Ekipler, belirledikleri adreslere yaptıkları baskınlarda pet şişeler içine hazırlanmış el yapımı patlayıcı, 5 el bombası fünyesi ele geçirdi.
HEDEF GÜVENLİK GÜÇLERİYDİ
Gözaltına alınan 3 zanlının, bu patlayıcıları güvenlik güçlerine ve araçlarına atarak terör eylemi yapacakları saptandı. Ayrıca polisler, Seyhan İlçesi Küçükdikili Mahallesi'nde de yasa dışı pankart ele geçirdi.
Emniyete götürülen 3 zanlı ise sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.
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