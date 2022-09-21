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  4. Adana'da TIR pikaba çarptı, hayatlarını kaybettiler! Kahreden detay: Hamile olduğu ortaya çıktı

Adana'da TIR pikaba çarptı, hayatlarını kaybettiler! Kahreden detay: Hamile olduğu ortaya çıktı

21.09.2022 06:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da meydana gelen kazada TIR, bir pikaba arkadan çarptı. Pikapta bulunan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan iki kişi hayatını kaybetti. Hastanede hayatını kaybeden 34 yaşındaki Elif Mura'nın hamile olduğu öğrenildi.

Adana'da TIR pikaba çarptı, hayatlarını kaybettiler! Kahreden detay: Hamile olduğu ortaya çıktı

Adana'da TAG Otoyolu'nda TIR, bir pikaba arkadan çarptı. Kaza nedeniyle hastaneye kaldırılan 34 yaşındaki Elif Mura ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir erkek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mura'nın hamile olduğu öğrenildi.

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HAYATLARINI KAYBETTİLER

Kaza, gece saatlerinde merkez Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Suluca mevkisinde meydana geldi. K.A. yönetimindeki TIR, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsü henüz tespit edilemeyen pikaba sol arka tarafından çarptı. Çarpmanın etkisiyle pikap, sol şeride doğru sürüklendi. TIR sürücüsünün ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Pikapta ağır yaralanan Elif Mura ile kimliği henüz tespit edilemeyen bir erkek, sağlık ekibinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı iki kişi, kaldırıldıkları hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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KAHREDEN DETAY

Hayatını kaybeden Mura'nın hamile olduğu tespit edildi. TIR sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adana
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