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Adana'da torbacılara şafak baskını!

15.06.2021 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Baskın sırasında bir şüpheli, yatak odasında gardıroba saklanırken yakalandı.

Adana'da torbacılara şafak baskını!

Uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemek için çalışmalarını sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılığı (torbacılık) yapan aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu çok sayıda kişiyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından ekipler, sabahın ilk ışıklarında operasyon için harekete geçti. Belirlenen adreslere şafak vakti Özel Harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı olarak baskın düzenlendi. Özel Harekat polislerinin demir kapılarını koç başlarıyla kırarak girdikleri evlerde ekiplerce arama yapıldı. Polisten saklanmak için yatak odasındaki gardıroba giren yabancı uyruklu bir şüpheli, arama sırasında kıskıvrak yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Adana
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