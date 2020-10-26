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Adana'da üç gün hastalığı paniği! Büyükşehirden açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 10:44 | Son Güncelleme

Adana Büyükşehir Belediyesi, son günlerde insanlara zarar verdiği iddia edilen ve halkı endişeye düşüren, büyükbaş hayvanlarda görülen üç gün hastalığı ve hastalığın kaynağı sinekle mücadeleyi, İl Tarım Orman Müdürlüğü ile birlikte sürdürüyor. İlaçlama çalışmalarını yerinde inceleyen Daire Başkanı Hasan Deda Büyüköztürk, “Son zamanlarda Adana’da insanlara zarar veren sineklerin varlığına yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Üç gün hastalığı hayvandan insana taşınmamaktadır." diye konuştu.

Adana'da üç gün hastalığı paniği! Büyükşehirden açıklama

Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, insanlara zarar verdiği iddia edilen üç gün (Bovine Ephemeral Fever) hastalığının nedeni olan sineklerle mücadelesini ilçe ve köylerde devam ettiriyor. Sarıçam Cihadiye Mahallesi’nde vektörel hastalıklara karşı yürütülen mücadele çalışmalarına katılan Adana Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Hasan Deda Büyüköztürk, sosyal medya ve basında yer alan, “insanlara zarar veren sinek” söyleminin asılsız olduğunu belirtti.

'HASTALIK İNSANA GEÇMEZ'

İlaçlama çalışmalarını yerinde inceleyen Daire Başkanı Hasan Deda Büyüköztürk, “Son zamanlarda Adana’da insanlara zarar veren sineklerin varlığına yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Üç gün hastalığı hayvandan insana taşınmamaktadır. Büyükbaş hayvanlarda ölümle sonuçlanan hastalık sadece hayvandan hayvana taşınmaktadır. Bu hastalığa karşı vektörle, sinekle mücadele tüm ilçelerimizde, özellikle hayvancılık yapılan köy ve mahallelerimizde ahır, sulak alan, bataklık ve vektörlerin barınma alanı olan noktalarda yapılmaktadır. Halkımızın hastalığın insana bulaşacağı endişesini taşıması yersizdir” dedi.

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Çevre ve Denetim Şube Müdürü Aytekin Şahin de kentte üç gün hastalığının görülmesiyle birlikte 15 Eylül’den itibaren Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile iş birliği içerisinde çalıştıklarını söyledi. Şahin, mücadeleye başladıkları tarihten itibaren 230 köyde tek ilaçlama gerçekleştirdiklerini, bunun dışında da talepte bulunan tüm halkın isteklerini karşıladıklarını bildirdi.
Cihadiye Mahalle Muhtarı İsmail Güder ise ekiplerin yaptığı ilaçlamanın kendilerini memnun ettiğini belirtti. Güder, “Üç gün hastalığının ortaya çıktığı anda Büyükşehir Belediyesi ile irtibata geçtik. Her 15 günde bir gelip düzenli olarak ahırlarımızı ve köyümüzdeki sulak her yeri ilaçlıyorlar. Büyükşehir Belediyesi’ne ve ekiplerine teşekkür ederim” diye konuştu.

Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, özellikle hayvancılık işletmelerinin çevresinde hastalıkları taşıyan ve bulaştıran sinek ile vektörlerin üreyip çoğalmasına elverişli bataklık, sulama kanalları kenarı, sulak alanlar çevresinde ilaçlama çalışması yapmayı sürdürecek.

Kaynak: DHA

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