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Adana'da uyuşturucu operasyonu! 43 şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 09:16 | Son Güncelleme

Adana’da uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen 15 günlük operasyonlarda yüksek miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, göz altına alınan 238 şüpheliden 43’ü tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu operasyonu! 43 şüpheli tutuklandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirdi. Merkez Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde toplam 55 mahallede gerçekleştirilen 15 günlük operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 6 kilo 626 gram esrar, 945 gram eroin, 3 bin 388 uyuşturucu hap, 139 gram toz kokain, 249 gram bonzai, 47 kök Hint keneviri, 142 gram metamfetamin, ruhsatsız 3 av tüfeği ve 2 tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 13 bin 345 lira ele geçirildi.

Yapılan çalışmalarda 238 kişi göz altına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 166’sı savcılık kararınca serbest bırakılırken, 43 şüpheli tutuklandı, 29 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İHA)

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