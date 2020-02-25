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  4. Adana'da uyuşturucu operasyonu! 500 polis katıldı

Adana'da uyuşturucu operasyonu! 500 polis katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2020 07:39 | Son Güncelleme

Adana’da uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 40 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 500 polisle 41 adrese yapılan baskınlarda narkotik köpeğiyle arama yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana'da uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı. Uyuşturucu satışı yaptığı değerlendirilen şüpheliler ve bu kişilere ait 41 adrese 500 polisle şafak operasyonu düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda ekipler, şüphelilerin evlerine, kapıları koç başıyla kırarak girdi.

Bazı polisler uzun namlulu silahlarla sokak giriş ve çıkışlarında önlem alırken, evlerde narkotik köpeğiyle arama yapıldı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

(AA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu operasyon gözaltı adana

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