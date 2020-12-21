HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana'da uyuşturucu operasyonu! Böyle yakalandılar

Adana'da uyuşturucu operasyonu! Böyle yakalandılar

21.12.2020 10:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da uyuşturucu madde taşıdıkları şüphesiyle polisin ‘dur’ ihtarında bulunduğu 4 şüpheli, kaçmak için bir evin damına çıktı. Şüphelilerden Hünkar A. (20), Kutbettin B. (20) ile Çağlayan G. (20) atladıkları avluda yakalandı, Mustafa Ç. (38) ise damda etkisiz hale getirildi.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Denizli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokaktaki 4 şüphelinin üzerinde uyuşturucu taşıdığı bilgisine ulaşan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, harekete geçti. Şüphelileri bulmak için polis, mahallede arama çalışması başlattı. Bu sırada sokakta arama yapan polislerle karşılaşan şüpheliler, kaçarak bir evin damına çıktı. Arkalarından gelen polislere yakalanacağını anlayan şüpheliler, ellerindeki pompalı tüfekleri doğrulttu. Bunun üzerine polisin, havaya açtığı uyarı ateşiyle damdan atlayarak kaçmaya çalışan 3 şüpheli evin avlusunda, diğeri de damda etkisiz hale getirildi.

POLİS ŞÜPHELİLERE MASKE TAKTI

Polis, kelepçe takmak için yere yatırdığı şüpheliler Hünkar A., Kutbettin B., Çağlayan G. ile Mustafa Ç.’ye koranavirüs tedbirleri kapsamında cerrahi maske dağıttı. Olayın ardından şüphelilerin kaçmak için çıktığı damda arama yapan polis, 2 pompalı tüfek ile bu silaha ait çok sayıda fişek ele geçirdi. Hurda bir kamyonetin ise far kısmına poşetle gizlenmiş 587 gram esrar buldu.

adana3

'BİR ÇAY İÇMEYE GELDİK, BAŞIMIZA GELENLERE BAKIN'

Uyuşturucu maddenin kendilerine ait olmadığını öne süren şüphelilerden Hünkar A., Kutbettin B., Çağlayan G., asker kaçağı oldukları için polise yakalanmak istemediklerini belirttiler. Bulunan pompalı tüfeği de Adana Demirspor taraftarı olduklarını maçlarda ateş etmek için bulundurduklarını iddia ettiler. Damda yakalanan şüphelilerden Mustafa Ç. ise uyuşturucu ya da silah ile alakası olmadığını belirterek, “Bir çay içmeye geldik. Başımıza gelenlere bakın” diyerek kendisini savunduğu öğrenildi.

Polis, ele geçirilen silah ile uyuşturucu maddeye el koydu. Şüpheliler de sorgulanmak üzere Denizli Polis Merkezi’ne götürüldü.

Kaynak: DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Bakın listede Türkiye'den kimler var Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Bakın listede Türkiye'den kimler var
Yer: Ardahan! Antrenman yapan sporcular görüntülendiYer: Ardahan! Antrenman yapan sporcular görüntülendi
Ek ders ücreti nasıl hesaplanır?Ek ders ücreti nasıl hesaplanır?

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca: 4 ülkeden uçuşlar durduruldu

Bakan Koca: 4 ülkeden uçuşlar durduruldu

Mutasyona uğrayan virüsle ilgili Tevfik Özlü'den kritik uyarı

Mutasyona uğrayan virüsle ilgili Tevfik Özlü'den kritik uyarı

Bir dizisi ekrana veda etti! Final bile yapamadı

Bir dizisi ekrana veda etti! Final bile yapamadı

MasterChef'te elenen belli oldu! Mehmet Şef'i ağlatan veda

MasterChef'te elenen belli oldu! Mehmet Şef'i ağlatan veda

DSÖ alarma geçti! Koronavirüs mutasyona uğradı

DSÖ alarma geçti! Koronavirüs mutasyona uğradı

İzmir'de polisin tepki çeken müdahalesi

İzmir'de polisin tepki çeken müdahalesi

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca paylaştı: İşte 19 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 19 Aralık koronavirüs tablosu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı

Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı

Diğer Haberler

İstanbulkart’a HES kodu nasıl yüklenir? HES kodu ile İstanbulkart eşleştirme nasıl yapılır? İstanbulkart HES kodu tanımlama ekranı

İstanbulkart'a HES kodu nasıl yüklenir?

Gaziantep'teki hastanedeki patlamada ölü sayısı 12'ye yükseldi

Hastanedeki patlamada can kaybı yükseldi

Yılbaşı kutlamaları evde yasak, otelde serbest!

Yılbaşı kutlamaları evde yasak, otelde serbest!

Yer: Ardahan! Antrenman yapan kayak sporcuları, kurt sürüsünü görüntüledi

Yer: Ardahan! Antrenman yapan sporcular görüntülendi

Uzman erbaş başvuru formu 2021... Uzman erbaş başvuru şartları nedir? Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman?

Uzman erbaş başvuruları başladı!

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 21 Aralık Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 21 Aralık Sayısal Loto sonuçları sorgulama

90 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.