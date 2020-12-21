Adana'da uyuşturucu taşıyanlara operasyon! Böyle yakalandılar

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Denizli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokaktaki 4 şüphelinin üzerinde uyuşturucu taşıdığı bilgisine ulaşan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, harekete geçti. Şüphelileri bulmak için polis, mahallede arama çalışması başlattı. Bu sırada sokakta arama yapan polislerle karşılaşan şüpheliler, kaçarak bir evin damına çıktı. Arkalarından gelen polislere yakalanacağını anlayan şüpheliler, ellerindeki pompalı tüfekleri doğrulttu. Bunun üzerine polisin, havaya açtığı uyarı ateşiyle damdan atlayarak kaçmaya çalışan 3 şüpheli evin avlusunda, diğeri de damda etkisiz hale getirildi.

POLİS ŞÜPHELİLERE MASKE TAKTI

Polis, kelepçe takmak için yere yatırdığı şüpheliler Hünkar A., Kutbettin B., Çağlayan G. ile Mustafa Ç.’ye koranavirüs tedbirleri kapsamında cerrahi maske dağıttı. Olayın ardından şüphelilerin kaçmak için çıktığı damda arama yapan polis, 2 pompalı tüfek ile bu silaha ait çok sayıda fişek ele geçirdi. Hurda bir kamyonetin ise far kısmına poşetle gizlenmiş 587 gram esrar buldu.