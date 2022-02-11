HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana'da vahşet! Evinin bahçesinde pompalı tüfekle boğazından vurdular

Adana'da vahşet! Evinin bahçesinde pompalı tüfekle boğazından vurdular

11.02.2022 01:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 25 yaşındaki Abdulkadir Şengül, evinin bahçesinde motosikletli kar maskeli 2 şahıs tarafından saldırıya uğradı. Pompalı tüfekle boğazından vurulan genç olay yerinde hayatını kaybetti.

Adana'daki olay dün akşam saat 22.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. Ağabeyi ile eve gelen Abdulkadir Şengül, bahçede bulunduğu sırada motosiklet ile yanına yaklaşan yüzleri maskeli iki kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı.

evinin-bahcesinde-silahli-saldirida-hayatini-kaybetti_5827_dhaphoto6

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİLER

Saldırganların ateşlediği tüfekten çıkan saçmaların boynuna isabet ettiği Şengül, kanlar içinde kendini eve attı.

evinin-bahcesinde-silahli-saldirida-hayatini-kaybetti_5827_dhaphoto5

Saldırganlar geldiği motosikletle olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
evinin-bahcesinde-silahli-saldirida-hayatini-kaybetti_5827_dhaphoto4

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çok kan kaybeden Şengül'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.
evinin-bahcesinde-silahli-saldirida-hayatini-kaybetti_5827_dhaphoto3

Şengül'ün cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

evinin-bahcesinde-silahli-saldirida-hayatini-kaybetti_5827_dhaphoto2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar varİstanbul'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Son Dakika: Sivas'ta yolcu otobüsüyle iki TIR çarpıştı! 1 ölü, çok sayıda yaralı... Ekipler sevk edildiSon Dakika: Sivas'ta yolcu otobüsüyle iki TIR çarpıştı! 1 ölü, çok sayıda yaralı... Ekipler sevk edildi
Bakan Koca duyurdu... E-reçete ve raporda yeni dönemBakan Koca duyurdu... E-reçete ve raporda yeni dönem
Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Meriç Erkan'ın yeni imajı olay oldu! İsmini 'Mahmut' olarak değiştirdi

Meriç Erkan'ın yeni imajı olay oldu! İsmini 'Mahmut' olarak değiştirdi

FETÖ soruşturmasıyla gündeme gelmişti! Türkiye'yi terk etti, işte yeni mesleği

FETÖ soruşturmasıyla gündeme gelmişti! Türkiye'yi terk etti, işte yeni mesleği

Son Dakika: Sivas'ta yolcu otobüsüyle iki TIR çarpıştı! 1 ölü, çok sayıda yaralı... Ekipler sevk edildi

Son Dakika: Sivas'ta yolcu otobüsüyle iki TIR çarpıştı! 1 ölü, çok sayıda yaralı... Ekipler sevk edildi

Kur'an kursunda iğrenç olay! "Çocukların iddiaları korkunç boyutta"

Kur'an kursunda iğrenç olay! "Çocukların iddiaları korkunç boyutta"

Bakan Koca bu illeri uyardı

Bakan Koca bu illeri uyardı

Öğretmenden öğrenciye iğrenç taciz! Mesaj atıp...

Öğretmenden öğrenciye iğrenç taciz! Mesaj atıp...

İlginizi Çekebilir

Oscar adaylığı yaradı! Partneri ile Ferrari’ye hazırlanıyor

Oscar adaylığı yaradı! Partneri ile Ferrari’ye hazırlanıyor

Kızıyla gözlerden uzakta yaşıyor! Merak edildi

Kızıyla gözlerden uzakta yaşıyor! Merak edildi

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

Felç geçiren insanları ayağa kaldıran tedavi

Felç geçiren insanları ayağa kaldıran tedavi

Gelinliği getirdi! "Zinadan muzdaripsen..."

Gelinliği getirdi! "Zinadan muzdaripsen..."

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.