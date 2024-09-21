Adana'da vinç faciası! Demir sepet kopup 2 işçinin üstüne düştü... Yürek yakan feryatlar

Yüreğir'in Atakent Mahallesi'nde meydana gelen olayda ismi öğrenilemeyen kule vinç operatörü, vinçe bağlı demir parçaları yukarı çekerken taşıma sepetinin halatı koptu. Sepet inşaatta çalışan Tahir Çeri ve Erdal Sağır’ın üzerine düştü.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİLER

Diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Tarih Çeri ve Erdal Sağır’ın hayatını kaybettiğini belirledi. İşçilerin yakınları ise cenazeleri görmesi üzerine sinir krizi geçirdi.

Olay yerinden kaçan kule vinç operatörü karakola giderek polise teslim olurken, 2 işçinin cenazeleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

(DHA)