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  4. Adana'da vinç faciası! Demir sepet kopup 2 işçinin üstüne düştü... Yürek yakan feryatlar

Adana'da vinç faciası! Demir sepet kopup 2 işçinin üstüne düştü... Yürek yakan feryatlar

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
21.09.2024 15:33
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Adana'nın Yüreğir ilçesindeki bir inşaatta facia gibi bir olay gerçekleşti. Vince bağlı demir parçaları halat yukarı çekilirken kopunca taşıma sepeti metrelerce yüksekten iki işçinin üzerine düştü. Feci şekilde can veren iki işçinin ailesi olay yerine geldiğin sinir krizi geçirdi. İşçilerin yakınlarının feryatları yürekleri dağladı.

Adana'da vinç faciası! Demir sepet kopup 2 işçinin üstüne düştü... Yürek yakan feryatlar

Yüreğir'in Atakent Mahallesi'nde meydana gelen olayda ismi öğrenilemeyen kule vinç operatörü, vinçe bağlı demir parçaları yukarı çekerken taşıma sepetinin halatı koptu. Sepet inşaatta çalışan Tahir Çeri ve Erdal Sağır’ın üzerine düştü.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİLER

Diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Tarih Çeri ve Erdal Sağır’ın hayatını kaybettiğini belirledi. İşçilerin yakınları ise cenazeleri görmesi üzerine sinir krizi geçirdi.

Olay yerinden kaçan kule vinç operatörü karakola giderek polise teslim olurken, 2 işçinin cenazeleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana İnşaat kaza
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