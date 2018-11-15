HABER

Adana'da yanan otomobilde faciadan dönüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 08:37 | Son Güncelleme

Adana'da devrilen otomobil yanmaya başlayınca, otomobilin içinde sıkışan baba oğul yaralandı.

Alev alarak yanmaya başlayan otomobilde sıkışan sürücü Albayrak ve araç içerisinde bulunan oğlu Yakup Albayrak, olay yerine çağrılan itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Adana'da devrilen otomobil yandı

1 / 4

Adana istikameti Kürkçüler mevkisinde Yakup Albayrak'ın kontrolündeki 35 KJK 92 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.
2 / 4

İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.
3 / 4

Otomobil Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
4 / 4

Tek şeritten sağlanan ulaşım, kullanılamaz hale gelen otomobilin çekilmesinin ardından normale döndü.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana Kaza

En Çok Okunan Haberler

Meteroroloji'den peş peşe kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı (15 Kasım hava durumu)

Meteroroloji'den peş peşe kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı (15 Kasım hava durumu)

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

Hazreti İsa'nın 1500 yıllık resmi bulundu!

Hazreti İsa'nın 1500 yıllık resmi bulundu!

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

Sağlıkta yeni dönem başlıyor! 'Sağlıkta Şiddet Yasası' Meclis Genel Kurulunda kabul edildi

Sağlıkta yeni dönem başlıyor! 'Sağlıkta Şiddet Yasası' Meclis Genel Kurulunda kabul edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İğrenç teklif: Beğendiğiniz 2 kızı seçin alın

İğrenç teklif: Beğendiğiniz 2 kızı seçin alın

'Fotokapan' görüntüledi! Parçalarken yakalandılar

'Fotokapan' görüntüledi! Parçalarken yakalandılar

Emniyet'ten dev operasyon! Yüzlerce kişi yakalandı

Emniyet'ten dev operasyon! Yüzlerce kişi yakalandı

Yeni Şafak yazarından çok konuşulacak çıkış: Krizin tek nedeni haberlerin ücretsiz kullanımı değil, bütün gazeteler birbirinin aynı

Yeni Şafak yazarından çok konuşulacak çıkış: Krizin tek nedeni haberlerin ücretsiz kullanımı değil, bütün gazeteler birbirinin aynı

Günlük burç yorumları: 15 Kasım Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 15 Kasım Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

Bilal Erdoğan: Babam cezaevine girerken ona sarılamadım

Bilal Erdoğan: Babam cezaevine girerken ona sarılamadım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.