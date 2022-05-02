HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana'da yanlış infaz! Otoparkta silahlı saldırıya uğradı

Adana'da yanlış infaz! Otoparkta silahlı saldırıya uğradı

02.05.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Sarıçam ilçesinde amcası Orhan Sayğılı'yı eve bıraktığı sırada silahlı saldırıya uğrayan Savaş Sayğılı'nın (22) öldürülmesi ile ilgili 4 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin, husumetli oldukları Orhan Sayğılı'yı öldürmek istedikleri fakat yanlışlıkla yeğenini vurdukları ortaya çıktı.

Adana'da yanlış infaz! Otoparkta silahlı saldırıya uğradı

Adana'da, 8 Nisan'da saat 03.30 sıralarında Sarıçam ilçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde kan donduran bir olay meydana geldi. Savaş Sayğılı (22), iddiaya göre amcası Orhan Sayğılı'yı evine bıraktığı sırada apartmanın otoparkında kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

BİR ANDA YERE YIĞILDI

Tabancadan çıkan kurşunlarla ağır yaralanan Sayğılı, yere yığıldı. Şüpheliler ise otomobille olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Amcasının otomobille yakındaki tıp merkezine götürdüğü Savaş Sayğılı, ilk müdahalenin ardından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım alınan Sayğılı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

1

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan polis ekipleri, silahlı saldırıda kullanılan otomobilin çalıntı olduğunu belirledi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, otomobildekilerin Mutlu Budak (33), Volkan Zafer Yeğen (31), Beytullah Yüksel (26) ve Furkan Çavuş (24) olduğunu tespit etti. Şüpheliler, evlerine yapılan baskınlarla gözaltına alındı.

1

SUÇU BİRBİRLERİNE ATTILAR

Ekipler, amca Orhan Sayğılı'nın şüphelilerden Volkan Zafer Yeğen'i bir süre önce yaraladığını, bu nedenle ikili arasında husumet başladığını belirledi. Şüphelilerin asıl hedefinin Orhan Sayğılı olduğu ancak yanlışlıkla yanındaki yeğenini vurdukları saptandı.

2

3 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Sorguya alınan şüphelilerin suçu birbirlerine attığı da öne sürüldü. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mutlu Budak, Volkan Zafer Yeğen, Beytullah Yüksel tutuklandı, Furkan Çavuş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

En acı bayram! 2 yaşındaki Kumsal'ın ölümü herkesi kahretti: Üzerine televizyon düştüEn acı bayram! 2 yaşındaki Kumsal'ın ölümü herkesi kahretti: Üzerine televizyon düştü

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Deprem mi oldu? 2 Mayıs 2022 PazartesiDeprem mi oldu? 2 Mayıs 2022 Pazartesi
Bakan Çavuşoğlu neden bozkurt işareti yaptığını açıkladıBakan Çavuşoğlu neden bozkurt işareti yaptığını açıkladı
Düzce'de kahreden olay! Eşini öldürdü, oğlunu yaraladı bakın nereye kaçtıDüzce'de kahreden olay! Eşini öldürdü, oğlunu yaraladı bakın nereye kaçtı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yatak görüntüleri ifşa olan gelin adayından yatakta poz

Yatak görüntüleri ifşa olan gelin adayından yatakta poz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram namazı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram namazı sonrası açıklama

Galatasaray'ın yediği gol sonrası ortalık karıştı! ''Bu sattığı kaçıncı maç...''

Galatasaray'ın yediği gol sonrası ortalık karıştı! ''Bu sattığı kaçıncı maç...''

Bayram mesajları 2022! En güzel Ramazan Bayramı mesajları

Bayram mesajları 2022! En güzel Ramazan Bayramı mesajları

En güzel ve anlamlı bayram mesajları!

En güzel ve anlamlı bayram mesajları!

Kiev’in Hayaleti'nin sırrı ortaya çıktı! Resmen açıklandı: Bir süper kahraman...

Kiev’in Hayaleti'nin sırrı ortaya çıktı! Resmen açıklandı: Bir süper kahraman...

İlginizi Çekebilir

Ölüm haberine bu tepkiyi vermiş! Aylar sonra ortaya çıktı

Ölüm haberine bu tepkiyi vermiş! Aylar sonra ortaya çıktı

Banyo duvarının arkasında bulduğu şey kabusu oldu!

Banyo duvarının arkasında bulduğu şey kabusu oldu!

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Kendisini arabasına hapsetti! Geçici karantina merkezi oluşturdu

Kendisini arabasına hapsetti! Geçici karantina merkezi oluşturdu

Seksi fotoğraflarına annesi yardım ediyor! “Kırbaç hediye aldı”

Seksi fotoğraflarına annesi yardım ediyor! “Kırbaç hediye aldı”

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.