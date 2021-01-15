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Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 63 gözaltı kararı

15.01.2021 08:02 | Son Güncelleme:
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Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 63 gözaltı kararı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yasa dışı bahis şebekesine yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 63 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İlçede bir şebekenin yasa dışı bahis oynattığı bilgisine ulaşan Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takipler, 63 şüpheliyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkartmasının ardından polis ekipleri, 70 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerden destek ile birlikte 600 polisin katıldığı operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda şüphelilere ait bilgisayar ve elektronik dokümanlara el konuldu. Soruşturma kapsamında şüphelilerin yasa dışı bahisten elde ettiği düşünülen 220 farklı banka hesabındaki 18 milyon liraya el konulduğu, hesapların ise bloke edildiği öğrenildi.
Şüpheliler, Ceyhan Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

(DHA)

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