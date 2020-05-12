HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana'da yasak kalktı, kent girişinde yoğunluk yaşandı

Adana'da yasak kalktı, kent girişinde yoğunluk yaşandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2020 07:42 | Son Güncelleme

Adana'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan giriş-çıkış kısıtlamasının kaldırılmasıyla, kent girişinde araç trafiği yaşanırken, Merkez Otogar'da ise sessizlik hakimdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 Nisan günü alınan kararla içinde Adana'nın da bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak için 4 Nisan tarihi ile giriş-çıkış yasağı getirilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde, Adana'nın da dahil olduğu 9 il için giriş-çıkış yasağının kaldırılma kararı alındı. İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge ile 9 il için giriş-çıkış yasağı saat 00.00 itibariyle kaldırıldı. Yasağın kalktığı ilk saatlerde Adana'nın batı girişinde küçük çaplı araç yoğunluğu yaşandı. Kontrol noktasında durdurulan araçlar, polislerin araç içindeki vatandaşların ateşlerini ölçmelerinin ardından kente giriş yaptı.

OTOGARDA SESSİZLİK HAKİM

Yasağın kalkmasına rağmen Adana Merkez Otogarı'nda sessizlik hakimdi. Birçok seyahat firmasının ofislerinin kapalı olduğu gözlenirken, peronlarda ne bir yolcu, ne de bir otobüs vardı. Seyahat şirketlerinin yasağın kalkmasının ardından yeniden hazırlayacağı seferler ile otogarda hareketliliğin yaşanabileceği belirtildi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Davutoğlu’ndan ‘normalleşme’ eleştirisi: AVM’ye girmeyen virüs, camiye mi girecek? Davutoğlu’ndan ‘normalleşme’ eleştirisi: AVM’ye girmeyen virüs, camiye mi girecek?
Sağlık Bakanlığı'ndan YÖK'e sınav uyarısıSağlık Bakanlığı'ndan YÖK'e sınav uyarısı
Ses kısıklığına doğal çözümlerSes kısıklığına doğal çözümler
1/

En Çok Okunan Haberler

İsveç'ten uçakla getirilen Gülüşken'le ilgili yeni gelişme

İsveç'ten uçakla getirilen Gülüşken'le ilgili yeni gelişme

Korkutan koronavirüs açıklaması: 400 bin kişi aramızda dolaşıyor

Korkutan koronavirüs açıklaması: 400 bin kişi aramızda dolaşıyor

Aşkı belgelendi! Ünlü oyuncuyla...

Aşkı belgelendi! Ünlü oyuncuyla...

Genç futbolcu hayatını kaybetti!

Genç futbolcu hayatını kaybetti!

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi!

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi!

Esra Elönü'den kendisini eleştiren Arınç'a tepki: Maklube tepsisi

Esra Elönü'den kendisini eleştiren Arınç'a tepki: Maklube tepsisi

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Yasak aşk vahşeti! Bacanağı ve baldızına kurşun yağdırdı

Yasak aşk vahşeti! Bacanağı ve baldızına kurşun yağdırdı

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın istifa etti

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın istifa etti

Diğer Haberler
Sağlık Bakanlığı'ndan YÖK'e sınav uyarısı

Sağlık Bakanlığı'ndan YÖK'e sınav uyarısı

Camdan dışarıyı izleyen çocuk 3 kattan düştü

Camdan dışarıyı izleyen çocuk 3 kattan düştü

Antalya’da korkunç kaza! Havada taklalar atıp metrelerce ileri uçtu

Antalya’da korkunç kaza! Havada taklalar atıp metrelerce ileri uçtu

Türkiye'den 6 ülkeye çok sert tepki: İkiyüzlülüğün ibretlik bir örneği

Türkiye'den 6 ülkeye çok sert tepki

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Çok yakınlık normalden tez ayrılık getirir

'Çok yakınlık normalden tez ayrılık getirir'

Aynı alışveriş merkezine iki ayda iki silahlı saldırı

Aynı alışveriş merkezine iki ayda iki silahlı saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.