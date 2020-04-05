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  4. Adana'da yasaklar yine unutuldu, meyve-sebzeyi seçerek aldılar

Adana'da yasaklar yine unutuldu, meyve-sebzeyi seçerek aldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2020 08:44 | Son Güncelleme

Adana'da koronavirüs tedbirleri kapsamında semt pazarlarında, maske takma zorunluluğuna bazı kişilerin uymadığı görüldü. Bazı vatandaşlar da yasağa rağmen meyve- sebzeyi seçerek aldı.

Adana'da yasaklar yine unutuldu, meyve-sebzeyi seçerek aldılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında açıkladığı yeni kararlar kapsamında toplu alanlarda, market ve semt pazarlarında maske takma zorunluluğu getirildi. Bugün Adana’nın Beyazevler Semt Pazarı’nda alınan bu tedbir kararına rağmen bazı vatandaşların maske takmadan pazarda dolaşıp alışveriş yaptığı görüldü. Bazılarının ise meyve ve sebzeyi seçerek alması gözden kaçmadı.

"TEDBİRLER BÖYLE DEVAM ETMELİ"

Semt pazarlarının insanların yoğun olduğu bölgelerin başında geldiğini ve bu nedenle alınan tedbirlerin yerinde olduğunu söyleyen pazarcı Ali Cengiz, "Bu süreç, zamanla düzelecek diye inanıyorum. İnsanlar yavaş yavaş kurallara uymaya başladı. Tedbirler böyle devam etmelidir" dedi.

Maske takmadan pazara gelen Ayşe Yılmaz ise eczaneye maske siparişi verdiğini ve gelmesini beklediğini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
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