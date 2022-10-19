Adana'da yaşandı... Hırsızın yaptıkları, market sahibini bile etkiledi: Hayran kaldım

Adana'da merkez Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayında iddiaya göre, gece saatlerinde özel güvenliğin olduğu Adana İş Merkezi'ne gelen hırsız, damdaki demirleri keserek Tarık Sarıdağ’ın marketine girdi.

KAMERAYI GÖRÜNCE SÜRÜNMEYE BAŞLADI

Daha sonra markette güvenlik kamerası olduğunu gören hırsız sürünerek kameranın yönünü değiştirdikten sonra pencereden girip kasadan paraları çaldı. Hırsız daha sonra girdiği yerden tekrar dama geçti.

DİĞER KARDEŞİN MARKETİNE DE GİTTİ

Buradan da Tarık Sarıdağ'ın kardeşi Faruk Sarıdağ'ın marketine yönelen hırsız bir komando gibi elektrik tellerinden sarkarak karşı dama geçti. Daha sonrada marketin içine girip buradan paraları çaldı. İş merkezindeki 2 markete daha girdikten sonra kayıplara karışan hırsız güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

"CESARETİNE HAYRAN KALDIM"

Market sahibi Faruk Sarıdağ, özel güvenlik görevlisinin olduğu iş merkezinde ikinci kez soyulduklarını daha önce 60 bin liralarının bu kez de 100 bin liralarının çalındığını belirterek, "Sabah geldik paralar eksik olunca hırsızın girdiğini anladık. Güvenlik kameralarını incelediğimizde hırsız bir komando gibi elektrik tellerinden sarkarak benim marketime giriyor. Ben hırsızın bu cesaretine hayran kaldım. Hiç korkmuyor elektrik çarpar diye. Benim anlamadığım nokta burada güvenlik var nasıl böyle rahat rahat hırsızlık yapıyor. Adam saatlerce kalmış birçok iş yerine girmiş ve girmeye çalışmış. Elini kolunu sallayarak soymuş marketlerimizi" dedi. (İHA)

