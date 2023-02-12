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Adana'da yıkılan apartmanın müteahhidinden, 70 kişinin ölümüne tek kelimelik yanıt! 'Mukadderat'

12.02.2023 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Adana'nın Çukurova ilçesinde yerle bir olan ve 70 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı Hasan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Alpargün yakalandığı KKTC'den Adana'ya getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Alpargün, gazetecilerin 'Yaptığınız binanın çökmesiyle 70 kişi öldü ne diyeceksiniz?' şeklindeki sorusuna, "Mukadderat" yanıtını verdi.

Adana'da yıkılan apartmanın müteahhidinden, 70 kişinin ölümüne tek kelimelik yanıt! 'Mukadderat'

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan 16 katlı Hasan Alpargün Apartmanı da yerle bir oldu. 92 kişinin yaşadığı saptanan ve enkaza dönen binadan şu ana kadar 70 kişinin cesedi çıkartıldı. 15 kişinin daha enkaz altında olduğu belirtilen binanın müteahhidi Hasan Alpargün'ün, depremin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) kaçtığı öğrenildi.

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PARA TRANSFERİ YAPMAYA ÇALIŞMIŞ

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında 'taksirle öldürme ve yaralamaya neden olmak' suçundan yakalama kararı çıkartılan Hasan Alpargün, KKTC'de gözaltına alındı. Türkiye'den KKTC'ye 990 bin dolar, 890 bin euro, 500 bin TL transfer etmeye çalıştığı, ayrıca Lefkoşa Demirhan bölgesinden daire satın aldığı belirlenen Alpargün Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün Adana'ya getirildi.

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TEK KELİMELİK YANIT: "MUKADDERAT"

Adli tıp kurumunda sağlık kontrolünden geçirilen Alpargün, gazetecilerin 'Yaptığınız binanın çökmesiyle 70 kişi öldü ne diyeceksiniz?' şeklindeki sorusuna, "Mukadderat" dedi. Alpargün, sağlık kontrolünün ardından ifadesinin alınması için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

(DHA)

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deprem Müteahhit Adana

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