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Adana'da yılan paniği! Bir günde ikinci yılan vakası!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 03:51 | Son Güncelleme

Gündüz saatlerinde Adana'nın Kozan ilçesi Varsaklar Mahallesi'nde bir eve giren yılanı yakalayarak doğaya bırakan itfaiye ekibi, bu kez akşam saatlerinde Türkeli Mahallesi'nde benzer bir ihbar aldı.

Adana'da yılan paniği! Bir günde ikinci yılan vakası!

Adana'da aynı gün içinde iki yılan vakası vatandaşları tedirgin etti. Akşam saatlerinde bir evin balkon kısmında bulunan yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanı gören vatandaşlar ekiplere haber verdi. Özel aletle yılanı yakalayan itfaiye ekibi, hayvanı yerleşim yerinin uzağında doğaya saldı.

Bir günde ikinci kez yaşanan yılan vakası, bölgede korkuya neden oldu.

BİR EVİN MUTFAĞINA GİRMİŞTİ

Kozan ilçesindeki Varsaklar Mahallesi'nde yaşayan Sudenaz Avcı, dün gece mutfakta yılan olduğunu fark etti. Paniğe kapılan Avcı, ailesiyle birlikte evi terk ederek geceyi dışarıda geçirdi.

Sabah saatlerinde Avcı ailesinin ihbarıyla eve gelen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı CANKUR ekipleri, yılanı özel aparatla dışarı çıkartmıştı. CANKUR ekipleri, yılanı yerleşim yerlerinin uzağındaki doğal alana bırakmıştı. (DHA)

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