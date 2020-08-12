HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana'da yine aynı manzara... Tehlikeye rağmen kanalda serinliyorlar

Adana'da yine aynı manzara... Tehlikeye rağmen kanalda serinliyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2020 08:49 | Son Güncelleme

Adana'da, aşırı sıcaktan bunalan gençler ve çocuklar, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanallarında yüzüyor. Akıntılı sulara köprü ve demir korkulukların üzerinden atlayan gençler, her yıl onlarca kişinin boğulduğu kanallarda yüzmekten korkmadıklarını söylüyor.

Adana'da yine aynı manzara... Tehlikeye rağmen kanalda serinliyorlar

Kentte hava sıcaklığının artmasıyla birlikte aşırı sıcaktan bunalanlar Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanallarında yüzüyor. Akıntılı sulara köprü ve demir korkulukların üzerinden atlayıp kendilerini bırakarak serinlediklerini söyleyen gençler, her yıl onlarca kişinin boğulduğu kanallarda yüzmekten korkmadıklarını belirtiyor. Sırayla bariyerlerin üzerinden kanala atlayanlardan Ramazan Ateş (18), "Bu kanallarda akıntı olduğu için yüzmek daha zevkli. Ücretli havuzlar var ama onlar burası kadar keyifli değil, durgun su" dedi.

f72404342f4f01b102835fb9e305559e

KIYAFETLERLE GİRİYORLAR

Üzerindeki kıyafetlerle serinlemeye çalışan Hüseyin Pınar (29) ise, "Bu kanalda yüzmek daha güzel, arkadaşlarımızda akıntılı suda yüzüyoruz. Akan su her zaman aktığı için 'pislik tutmaz' derler. Bizim için tehlikeli, ancak şu anda koronavirüs var. Havuz da var ancak onlar da hijyenik değil. Bu su daha temiz. Bu kanalda en iyi yüzenler bile boğulabiliyor. Buradaki mutluluğu deniz ve havuzda bulamıyoruz. Korkuyoruz, tehlikeli ancak burada yüzmekten vazgeçemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Gençlerin sulama kanalındaki tehlikeli oyunu, gün boyu sürüyor.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Ankara'da feci kaza! Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölüAnkara'da feci kaza! Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü
Kurban kanının alna sürülmesinin dinimizde var mı?Kurban kanının alna sürülmesinin dinimizde var mı?

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te ana kadroya giren yeni isim belli oldu

MasterChef'te ana kadroya giren yeni isim belli oldu

Muğla ve İzmir'de fuhuş operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Muğla ve İzmir'de fuhuş operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Hatay Vali Yardımcısı, annesini ve kardeşini öldürdü

Hatay Vali Yardımcısı, annesini ve kardeşini öldürdü

Ağlayarak anlattı! 'Adam bağırıyordu'

Ağlayarak anlattı! 'Adam bağırıyordu'

Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti

Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti

Cemil Bayık öldürüldü mü? Şamil Tayyar'dan flaş açıklama

Cemil Bayık öldürüldü mü? Şamil Tayyar'dan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Muharrem Sarıkaya: Okulda eğitim 21 Eylül'de başlayacak

Muharrem Sarıkaya: Okulda eğitim 21 Eylül'de başlayacak

Yunan Sahil Güvenliği motor yata ateş açtı: 1’i ağır 3 yaralı

Yunan Sahil Güvenliği motor yata ateş açtı: 1’i ağır 3 yaralı

İzmir Valisi'nden korkutan 'koronavirüs' açıklaması

İzmir Valisi'nden korkutan 'koronavirüs' açıklaması

Koronalı anne, kızının düğününde herkese virüs yaydı

Koronalı anne, kızının düğününde herkese virüs yaydı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini ziyaret etti

Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı'ndan, 'vale ve değnekçi' düzenlemesi

İçişleri Bakanlığı'ndan, 'vale ve değnekçi' düzenlemesi

Faciadan dönüldü! Gömleğindeki ipi yakmak isterken kendini yaktı

Faciadan dönüldü! Gömleğindeki ipi yakmak isterken kendini yaktı

Küçükçekmece'de silah operasyonu!

Hepsi Küçükçekmece'de ele geçirildi

Kamyonet evin bahçe duvarına çarptı: 3 yaralı

Kamyonet evin bahçe duvarına çarptı: 3 yaralı

Ankara'da feci kaza! Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü

Ankara'da feci kaza! Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Cemil Bayık öldürüldü mü? Şamil Tayyar'dan flaş açıklama

Cemil Bayık öldürüldü mü? Şamil Tayyar'dan flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.