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  4. Adana'da yoğun kar ve tipi nedeniyle şarampole düşen minibüste mahsur kalan 12 maden işçisi kurtarıldı

Adana'da yoğun kar ve tipi nedeniyle şarampole düşen minibüste mahsur kalan 12 maden işçisi kurtarıldı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
24.11.2024 15:33
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Adana’nın Feke ilçesinde etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle şarampole düşen minibüste mahsur kalan 12 maden işçisi kurtarıldı.

Adana'da yoğun kar ve tipi nedeniyle şarampole düşen minibüste mahsur kalan 12 maden işçisi kurtarıldı

Kar ve tipi nedeniyle sabah madenden ayrıldıktan sonra minibüsün şarampole düşmesi sonucu mahsur kalan 12 işçi maden ocağından gelen iş makinası yardımıyla kurtarıldı. 4 saat süren kurtarma çalışması sonrası işçiler en yakın köye götürüldü.

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DONMAKTAN SON ANDA KURTARILDILAR

Kurtarılan işçilerden Halil İbrahim Beyazgül kendilerini donmaktan kurtaran ve saatlerce mücadele eden şoförlere teşekkür ederek, “Sağ salim evimize geldik. Şuan çok yoğun kar ve tipi var. Aracın görüşü olmadan zorlu çalışmayla bizleri kurtardılar” diye konuştu.

(İHA)

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Adana kar Minibüs tipi
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