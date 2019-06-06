Adana’da yol kenarında erkek cesedi bulundu

Olay, Sarıçam İlçesi İstiklal Mahallesi Buruk Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar, yolun kenarında cansız halde yatan bir kişiyi görmeleri üzerine durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan ismi öğrenilemeyen kişinin öldüğünü belirledi.

TRAFİK KAZASI SONUCUNDA ÖLEBİLECEĞİ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ölen kişinin vücudunun çeşitli yerlerinde yara tespit etti. Polis, şahsın trafik kazası sonucunda ölebileceği ihtimali üzerinde duruyor. İsmi öğrenilemeyen kişinin cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

