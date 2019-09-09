HABER

Adana’da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 01:32 | Son Güncelleme

Adana’nın Sarıçam ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Adana’da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Olay, Sarıçam ilçesi Akkuyu Mahallesi Şehit Pilot Üsteğmen Akif Palalı Caddesi’nde meydana geldi. Serkan Alak’ın kullandığı 01 M 0855 plakalı yolcu minibüsü, karşı şeritten gelen Ayşegül Doğan’ın kullandığı 01 TD 299 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada 2 araç sürücüsü de dahil toplamda 7 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralananlar tedavileri için civardaki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)


PARTNERMarmaris tatilinde üstsüz görüntülenen İngiliz yıldız, bu defa çırılçıplak poz verdi!Marmaris tatilinde üstsüz görüntülenen İngiliz yıldız, bu defa çırılçıplak poz verdi!
THY'den yolcularına flaş uyarı!THY'den yolcularına flaş uyarı!
Tuzla’da merdiven boşluğuna düşen çocuk hayatını kaybettiTuzla’da merdiven boşluğuna düşen çocuk hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Binbaşı'nın acı ölümü! Bir anda yere yığıldı

Binbaşı'nın acı ölümü! Bir anda yere yığıldı

Sultanlar geri döndü! Final seti oynanıyor

Sultanlar geri döndü! Final seti oynanıyor

F.Bahçe'den kötü prova

F.Bahçe'den kötü prova

Akşener'den İstanbul ve Ankara'ya kayyum sözleri

Akşener'den İstanbul ve Ankara'ya kayyum sözleri

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

11.59'da deprem oldu! Bu kez...

11.59'da deprem oldu! Bu kez...

Acı olay... Cansız bedeni buradan çıkarıldı

Acı olay... Cansız bedeni buradan çıkarıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Google'dan öğrencilere ilk gün sürprizi! Okulun İlk Günü doodle oldu!

Google'dan öğrencilere ilk gün sürprizi!

THY'den yolcularına flaş uyarı: Dikkatli olun

THY'den yolcularına flaş uyarı!

Erzurum'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Yüzlercesi telef oldu! Acı manzara

Yüzlercesi telef oldu! Acı manzara

Üniversiteli Miraç'tan acı haber

Üniversiteli Miraç'tan acı haber

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.