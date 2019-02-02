Adana'da yolcu otobüsü ile cip çarpıştı: 2 ölü, çok sayıda yaralı

Kaza, Pozantı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir yolcu otobüsü ile cip çarpıştı. Kazada henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.
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